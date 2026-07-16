-POP_Chuva_Araguaia_160726 (1.3433751)\nTuristas se surpreenderam com chuva em Aruanã, no noroeste goiano, durante a temporada do Araguaia, na madrugada desta quinta-feira (16) (assista ao vídeo acima). De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), teria caído algo em torno de 3 a 4 milímetros (mm) de chuva naquela região.\nAo POPULAR, o gerente do Cimehgo, André Amorim, explicou que a surpresa dos turistas e moradores se dá por conta de o último registro de chuva no mês de julho ter acontecido no ano de 2007.\n“A última vez que teve o registro de chuva, que o equipamento registrou lá, foi em 2007. Foi 3.3 mm no dia 23 de julho”, contou o meteorologista.\nSegundo André Amorim, a presença de nebulosidade combinado com o calor, conseguiu formar um chuvisqueiro a chuva leve, com registro de chuviscos isolados e pontuais, em algumas cidades das regiões noroeste e norte de Goiás.