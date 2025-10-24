Hoje é dia de festa e memória em Goiás! Há exatos 62 anos, em 24 de outubro de 1963, a TV Anhanguera entrava no ar pela primeira vez. Nascida no coração de Goiânia, a emissora compartilha a data com a fundação da capital que comemora o aniversário de 92 anos nesta sexta-feira (24). Mais do que uma tela, são décadas dedicadas ao compromisso de deixar o goiano bem-informado, cobrindo cada canto do estado.\nVeja reportagem do g1: Aniversário da TV Anhanguera: 62 anos com o compromisso de deixar o goiano bem-informado\nPara garantir esse compromisso de informar, centenas de pessoas se dedicam todos os dias. Fruto desse trabalho, a TV Anhanguera transmite quatro telejornais diários: o Bom Dia Goiás, o Jornal Anhanguera 1ª Edição, o Globo Esporte e o Jornal Anhanguera 2ª Edição.\nDesfile, música e lazer na programação dos 92 anos de Goiânia