O próximo vestibular da Universidade Estadual de Goiás (UEG), marcado para o próximo dia 2 de novembro, terá como novidade o retorno da disputa de vagas para dois cursos que estavam sem ingressantes. No câmpus de Pirenópolis, a 130 quilômetros de Goiânia, haverá novos alunos no primeiro semestre de 2026, o que não ocorria desde o vestibular de 2019 – com alunos entrando em 2020 –, para o curso de Gastronomia. O ingresso no curso havia sido suspenso pela falta de corpo docente concursado, o que foi resolvido no final de agosto, com a convocação a partir de concurso iniciado há dois anos. Já o curso de Sistemas para Internet terá novamente ingressantes em Itaberaí, o que não ocorria desde 2024, após uma ação judicial ter determinado a desocupação do prédio sede da unidade no município.\n“É um processo planejado de retomada desses cursos, o que já estava programado há tempos. Em Pirenópolis, a estrutura é muito boa, tinha falta de professores e resolvemos isso com a chamada de agosto. Em Itaberaí, o vestibular foi suspenso por uma decisão judicial, que foi revertida e, então, pudemos voltar”, conta o reitor da UEG, Antonio Cruvinel Borges Neto. Com isso, são mais 80 vagas em disputa, 40 para cada um dos cursos mencionados, na relação com o vestibular do ano passado. Ao todo, o vestibular, que teve as inscrições iniciadas no último dia 4 e finalizadas no dia 6 de outubro, ofertará 4.350 vagas.