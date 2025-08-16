Fachada do Instituto de Informática da UFG, em Goiânia. (Divulgação/UFG)\nA Universidade Federal de Goiás (UFG) está com as inscrições abertas para o curso de Inteligência Artificial e podem ser feitas pelo Instituto Verbena, no site da UFG, até o dia 5 de setembro. 20 vagas estão disponíveis para o curso, com prova marcada para acontecer no dia 19 de outubro.\nAo POPULAR, o coordenador do curso de Inteligência Artificial, Anderson Soares, informou que antes todas as vagas eram pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e agora a universidade enviará metade das vagas de todos os cursos para o Sisu, e a outra metade será destinada ao vestibular próprio.\nConforme informado pelo professor, o vestibular da UFG vai seguir todo o conteúdo programático do Enem. “A ideia não é criar uma lógica própria. O aluno agora tem duas chances de entrar: no vestibular próprio ou por meio do Enem/Sisu”, afirma.