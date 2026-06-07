A Universidade Federal de Goiás (UFG) apareceu na 1.129ª posição no ranking global da edição de 2026 do Center for World University Rankings (CWUR), classificação acadêmica mundial que avalia o desempenho de milhares de instituições de ensino superior. Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 2025, quando ocupava a 1.119ª colocação, a instituição registrou queda de dez posições. A variação acompanha uma tendência observada entre as 44 universidades brasileiras avaliadas pelo ranking, cenário que, segundo o CWUR, está relacionado ao financiamento da educação e da pesquisa. Ainda assim, a UFG permanece entre as 5,4% melhores universidades do mundo. No cenário nacional, a instituição avançou uma posição e passou a ocupar o 24º lugar entre as universidades brasileiras.\nOs dados foram divulgados na última segunda-feira (1º). O CWUR utiliza indicadores objetivos distribuídos em quatro áreas: educação, empregabilidade, qualidade do corpo docente e pesquisa. Este último critério considera fatores como produção científica, número de artigos publicados em periódicos de elite e de grande influência acadêmica, além do volume de citações.