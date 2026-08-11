UFG é condenada após anunciar mulher trans pelo nome de registro ao invés do nome social em colação de grau (Arquivo/Ruth Bennett)\nA Universidade Federal de Goiás (UFG) foi condenada pela Justiça Federal a pagar R$ 4 mil por danos morais após anunciar uma estudante trans pelo nome de registro em vez do nome social durante uma colação de grau, em 2022. A atriz e professora Mar Dias Rosa, de 27 anos, disse ao POPULAR que se sentiu “totalmente constrangida” e chorou intensamente durante a cerimônia.\nEm nota, a UFG informou que o pagamento da indenização já foi efetuado pela União. A universidade lamentou o ocorrido e afirmou que, minutos após o chamamento incorreto, a equipe pediu desculpas e chamou a estudante novamente pelo nome social. A instituição também destacou que mantém, há mais de dez anos, políticas voltadas à comunidade trans, incluindo uso de nome social, cotas, bolsas e ações de combate à transfobia (veja a nota completa no final da matéria).