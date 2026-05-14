Atrair para o ensino superior público jovens que estejam ou caminhem para entrar na estatística daqueles que nem trabalham nem estudam. Esse é o principal desafio a que a Universidade Federal de Goiás (UFG) se propõe na edição deste ano do Espaço das Profissões O evento começou nesta quarta-feira (13) e segue até esta quinta-feira (14), das 8 às 17 horas, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal e em várias unidades acadêmicas. A feira proporciona um momento de imersão dos estudantes de ensino fundamental e médio nos 114 cursos de graduação.\nO relatório “Education at a Glance 2025 - Notas Estatísticas”, produzido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostrou que 24% dos jovens brasileiros com idades entre 18 e 24 anos não estavam nem empregados nem no sistema educacional.