A Universidade Federal de Goiás (UFG) saltou de 19º para 13º no Ranking Universitário Folha (RUF), avaliação anual feita pela Folha de S.Paulo desde 2012 com mais de 200 instituições de ensino superior públicas e privadas levando em consideração indicadores de pesquisa científica, ensino, mercado, inovação e internacionalização. Nos rankings anteriores, a UFG sempre ficou entre 20º e 25º, com exceção de dois anos, quando apareceu em 17º (2015) e em 19º (2024).\nAo todo, foram avaliadas oito instituições goianas na edição deste ano do RUF, sendo que a Universidade Paulista (Unip) é quem aparece atrás da UFG, na 77ª posição nacional, e a Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) em terceiro, na 102ª. A Universidade Estadual de Goiás (UEG), que aparece como a quarta melhor instituição goiana, foi uma das três goianas que perderam pontos e caíram no ranking. A UEG aparece em 125º lugar no nacional.