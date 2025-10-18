Mais de 32 mil cadastros se inscreveram para o vestibular da Universidade Federal de Goiás (UFG), afirmou o pró-reitor Israel Elias Trindade, em entrevista para a TV Anhanguera. Segundo ele, estão sendo ofertadas mais de 2,2 mil vagas. A prova será realizada neste domingo (19).\nNós estamos retomando esse vestibular depois de 10 anos, quando a UFG foi 100% SISU e agora nós estamos realizando esse vestibular próprio para metade das vagas, 2.209 estão à disposição desses candidatos", disse Trindade.\nTrindade salienta que o curso de medicina, um dos mais concorridos, teve mais de 240 candidatos inscritos por vaga.\nQuase 3 mil beneficiários perdem plano após UFG romper com Ipasgo Saúde\nDocumentário aborda os desafios de estudantes durante o último ano do Ensino Médio\nUEG retoma dois cursos para o próximo ano