Sarah Tinoco de Araújo falou pela primeira vez à imprensa na manhã desta quinta-feira (12), em entrevista à TV Anhanguera, um mês depois de ter perdido os dois filhos, Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8, assassinados pelo pai, Thales Machado. Ela recebeu uma homenagem na casa do prefeito de Itumbiara, Dione Araújo (UB), seu pai. Um grupo de 300 mulheres de todo o País enviou 60 flores e uma carta a ela, por meio da Rede de Proteção à Mulher de Itumbiara.\nA empresária disse que, mesmo após um mês do crime, ainda não consegue acreditar que seus filhos morreram. “É muito difícil olhar as fotinhas deles, os vídeos, e eles não estarem aqui. Eu não me conformo, ainda mais da forma como foi. É muito difícil seguir”, disse, à TV. Sarah também agradeceu a homenagem das mulheres que têm se solidarizado com a sua situação. “Eu sinto o carinho de todas por mim, a solidariedade, as orações, sinto que está me sustentando. Eu agradeço muito”, afirmou.