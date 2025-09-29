Há dez anos, a realidade do povoado Recanto das Araras, no município de Faina, a 245 km de Goiânia, veio à tona por iniciativa do médico Gabriel Gontijo, então presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Atendendo o apelo da colega Sulamita Costa Wirth Chaibub, que lutava pelo reconhecimento de uma condição genética anormal envolvendo toda a comunidade, a entidade realizou a primeira ação naquele ponto distante dos grandes centros. Foi assim que o Brasil soube do Xeroderma Pigmentoso (XP), uma doença genética rara que deixa a pele muito sensível à luz solar, aumentando em até mil vezes o risco de câncer de pele.\nNeste final de semana - nos dias 26 e 27 de setembro - a SBD, em parceria com a La Roche-Posay, retornou ao Recanto das Araras reafirmando o compromisso de a cada dois anos atender a comunidade. Com o suporte de 13 profissionais médicos, 700 pessoas foram atendidas, mais de cem consultas realizadas e 42 micro cirurgias realizadas. À frente da SBD, o dermatologista Carlos Barcaui, que há oito anos visita o povoado, comemora os avanços proporcionados pelas expedições. “Quando vim pela primeira vez, aqui não tinha árvores. Agora há muita sombra e as pessoas estão mais orientadas, mais conscientes de sua condição. Estamos pegando tumores bem menores.”