Quando entrou no Hospital de Caridade São Pedro D’Alcântara, na cidade de Goiás, para o primeiro plantão com sua assinatura, a médica Lígia Fonseca Ferreira, 27 anos, se emocionou. Inevitavelmente, houve um encontro afetivo com o passado. A casa de saúde bicentenária a acolheu quando veio ao mundo e ali, a avó Ione, mulher negra periférica, parteira e benzedeira, exerceu o único emprego formal em seus pouco mais de 80 anos de vida, cuidando da limpeza. Remanescente do Quilombo Alto Santana, Lígia estava convicta de que o reencontro com a unidade carregava muitos significados.\n“O São Pedro sempre foi uma referência para mim. Não só nasci ali, como sonhava em trabalhar na unidade como médica, por isso me emocionei tanto”, contou ela ao POPULAR. Ela retornou à antiga capital no final do primeiro semestre e insistiu muito pela vaga. Para concluir o curso de Medicina, na Universidade Federal de Jataí (UFJ), fez malabarismos inimagináveis, como trabalhar como garçonete e vender pinturas de sua autoria. Aluna quilombola, se beneficiou do Programa Bolsa Permanência (900 reais) e contou com a ajuda do pai que vive no Pará.