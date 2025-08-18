-Incêndio de casa em Goiás (1.3301239)\nUma pessoa morreu e um homem de 59 anos foi resgatado com queimaduras após incêndio destruir uma casa no Jardim América, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, na madrugada desta segunda-feira (18). O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) relatou que o sobrevivente estava caído ao lado de um sofá e um corpo carbonizado foi localizado sob os escombros (veja vídeo acima).\nSegundo os bombeiros, o homem foi resgatado consciente e encaminhado para um hospital do município. Ele apresentava queimaduras de terceiro e quarto graus.\nComo o nome dele não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu obter informações sobre o estado de saúde do morador.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo da vítima foi encontrado durante o trabalho de rescaldo no local. Na casa foram resgatados também animais de estimação dos moradores.