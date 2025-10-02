A desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, única mulher a presidir o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira (1º). Após 25 anos de serviços prestados ao Poder Judiciário, Beatriz encerra uma trajetória marcada pelo pioneirismo, comprometimento institucional e protagonismo feminino.\nO pedido de aposentadoria voluntária foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Leandro Crispim. Atualmente, a desembargadora exercia a função de Decana da Corte goiana e integrava a 4ª Câmara Cível, a 2ª Seção Cível e o Órgão Especial, como membro permanente. Ela foi presidente do TRE-GO entre maio de 2008 e maio de 2009.\nNas redes sociais, amigos e colegas de trabalho manifestaram admiração e desejaram sucesso à desembargadora em sua nova etapa. As mensagens destacam sua competência, elegância e o legado deixado ao longo da carreira no Judiciário goiano.