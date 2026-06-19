A rotina de atendimento na saúde pública de Goiânia ganha um novo fôlego com as Unidades Básicas de Saúde passando a atender também a partir deste sábado (20). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), oficializou a abertura das UBS como forma de contemplar, sobretudo, os trabalhadores e cidadãos que, por limitações de horário durante a semana, encontravam dificuldades para acessar serviços essenciais da Atenção Primária. A estratégia adotada pela pasta consiste em um sistema de rodízio, garantindo que pelo menos uma unidade por distrito sanitário esteja de portas abertas aos sábados, sempre das 8h às 17h. Até então, os Centros de Saúde (CS) e as Unidades de Saúde da Família (USF) operavam exclusivamente em dias úteis.\nAo POPULAR, Amanda Loos Agra, secretária executiva da SMS, detalhou o funcionamento das unidades durante o final de semana. Segundo a gestora, a capital é organizada em sete distritos sanitários; a exceção é a região Sul, que conta com mais de uma unidade de atendimento.