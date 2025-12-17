Elaine Cristina Silva Costa, de 43 anos, quase foi presa por engano, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, ao ter o nome parecido com a acusada de tráfico de drogas, Elaine Cristina 'da' Silva Costa. Ela contou à reportagem que chegou em casa e se deparou com diversas viaturas na porta, que a conduziram à delegacia, situação em que disse ter ficado “profundamente abalada”. Segundo a vítima, o erro já havia ocorrido no ano passado quando ela recebeu uma intimação judicial, porém, naquela ocasião, foi reconhecida a existência de uma homônima, e informado que os dados seriam atualizados.\nO POPULAR pediu ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) esclarecimentos sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. O mandado de prisão contra a verdadeira acusada continua em aberto no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP). O POPULAR entrou em contato com a defesa da ré, mas não houve respostas.