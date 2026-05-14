Walisson Ascânio Tito confessou ter matado Luciano Milo após invadir o apartamento do jovem para furtar um notebook (Reprodução/TV Anhanguera)\nO estudante de medicina veterinária Luciano Milo, de 27 anos, foi morto enforcado com um cabo de notebook por Walisson Ascânio Tito, de 30 anos, segundo a polícia. O suspeito confessou o crime durante depoimento prestado na delegacia.\nEle relatou que esteve com a vítima no domingo e que esteve no apartamento da vítima, vislumbrou a possibilidade de subtrair um notebook e cometeu o crime por esganadura, com carregadores diversos de celular e o próprio notebook”, disse o tenente Gustavo Quaranta em entrevista à TV Anhanguera.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Walisson Ascânio Tito, mas permanece com o espaço aberto para posicionamento.\nAos policiais, Walisson afirmou que vendeu o notebook da vítima por R$ 100. O suspeito já cumpria pena no regime semiaberto e estava com a tornozeleira eletrônica rompida quando os policiais o abordaram, segundo informações da TV Anhanguera. Ainda de acordo com a polícia, Walisson possui passagens por furto, posse de drogas, homicídio, injúria e ameaça.