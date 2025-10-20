A inauguração da reforma da Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVet) pela Prefeitura de Goiânia com a oficialização do início dos trabalhos da Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais (Anclivepa) como gestora local vai gerar um custo total de R$ 497.036,68 mensais ao Paço Municipal. O contrato, firmado após licitação finalizada em maio pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), é um termo de colaboração e o valor inclui todos os custos da UPAVet, como pagamento do quadro de funcionários, exames, materiais hospitalares, materiais ortopédicos, cirurgias, internações, medicamentos, material de limpeza, água, energia e outros.\nO início dos trabalhos se deu na última semana, com a inauguração da obra de reforma da unidade, iniciada em setembro passado, aos custos de R$ 662,1 mil, sendo R$ 510,1 mil destinados à reforma da estrutura física e R$ 152 mil aplicados na aquisição de novos equipamentos, de acordo com a Amma. A reforma contou com a criação de um novo centro cirúrgico adaptado para cirurgias ortopédicas, totalizando três para essa realização, além da construção de uma sala de imagem equipada com aparelhos de raio X e ultrassom; a criação de um consultório de especialidades; instalação de um laboratório próprio, possibilitando a realização de até 1 mil exames mensais dentro da unidade. Houve também a renovação completa da infraestrutura, que foi criada em 2020, com troca de portas, pintura, novas luminárias e novo mobiliário.