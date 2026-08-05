Quatro anos após a efetivação do Plano Diretor de Goiânia, a Prefeitura conclui o decreto que regulamenta o Plano Urbanístico Básico (PUB), um dos novos instrumentos previstos pela legislação de 2022. Ele funciona como um estudo preliminar visando a urbanização de glebas acima de 50 hectares, por meio de um Projeto Urbanístico Global realizado pelo interessado (proprietário ou loteador).\nO PUB estabelece as diretrizes de ocupação do solo, incluindo a integração com a malha viária, a definição de áreas públicas e seus usos e os parâmetros de densidade. Pela regulamentação, o instrumento será aplicado em empreendimentos situados tanto na Macrozona Construída quanto na Macrozona Rural de Goiânia.\nA assinatura do decreto será nesta quarta-feira (5), no auditório do Sindicato dos Empregados em Imobiliárias e Condomínios no Estado de Goiás (Secovi). O documento formaliza a aplicação do instrumento, que servirá para a ordenação estratégica do território e fixa critérios técnicos para o desenvolvimento de grandes áreas da capital. Ou seja, o PUB deve dar mais previsibilidade e segurança jurídica ao crescimento urbano.