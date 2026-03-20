Uma usina solar de grande porte começou a operar nesta quinta-feira (19) no Vale do São Patrício, em Goiás, ampliando a geração de energia renovável na região. O Complexo Solar de Barro Alto, instalado no município de Vila Propício, recebeu investimento de cerca de R$ 1,3 bilhão e tem capacidade para abastecer uma cidade de médio porte.\nO empreendimento foi desenvolvido pela Newave Energia em parceria com a Gerdau. Segundo as empresas ao POPULAR, a usina tem capacidade instalada de 452 megawatts-pico (MWp), o que corresponde a uma geração média estimada de 111 megawatts - volume suficiente para atender cerca de 350 mil habitantes.\nSegundo dados do empreendimento, a operação da usina pode evitar a emissão de mais de 40 mil toneladas de CO₂ por ano, um dos principais gases de efeito estufa. O complexo também deve atender centenas de empresas e consumidores conectados ao sistema elétrico nacional.