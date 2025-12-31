A segurança pública de Goiânia e de toda a Região Metropolitana vai receber reforço da inteligência artificial (IA) a partir de janeiro. Trata-se de um sistema desenvolvido para apoiar investigações criminais e agilizar a atuação das polícias. A inovação já atua no entorno do Distrito Federal de forma experimental há seis meses e resultou no aumento de quase 80% na solução de crimes como roubos, furtos e assaltos. A expansão da tecnologia tem conclusão prevista até abril.\nO diferencial do sistema adotado em Goiás é não depender exclusivamente de bancos de dados faciais e de placas de veículos para identificar suspeitos. A tecnologia cruza informações a partir de descrições básicas fornecidas pelas vítimas ou pela polícia, como cor de roupa, tipo de veículo, detalhes visuais ou até fragmentos de placas. O programa prevê a instalação de câmeras de segurança com IA e sistema capaz de fazer reconhecimento facial e leitura de placas de carros.