O uso de canetas emagrecedoras para fins estéticos pode representar um risco à saúde, e a aquisição desses produtos fora de farmácias aumenta consideravelmente as chances de complicações. Segundo especialistas ouvidos pelo POPULAR, é imprescindível que essas substâncias sejam utilizadas apenas com prescrição médica e adquiridas exclusivamente em farmácias.\nNa sexta-feira (29), uma operação da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) apreendeu 32 canetas emagrecedoras falsificadas, que eram vendidas a R$ 4,3 mil cada uma, em um camelódromo em Campinas, em Goiânia. Os medicamentos imitavam a embalagem do medicamento Mounjaro, da farmacêutica norte-americana Eli Lilly. Uma pessoa foi presa e um adolescente, apreendido durante a ação. O homem, de 30 anos, pagou fiança e foi solto na segunda-feira (1º).