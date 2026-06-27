Com a chegada da temporada de pipas, impulsionada pela combinação entre férias escolares, clima seco e ventos mais intensos, aumenta a preocupação com acidentes envolvendo o uso de linhas cortantes em Goiás, que podem causar ferimentos graves e até mortes, além de ocorrências relacionadas à rede elétrica. Os registros já refletem esse cenário. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), em 2026 foram registradas oito ocorrências relacionadas ao uso de cerol no estado. O número é mais que o dobro dos três casos contabilizados em todo o ano passado.\nA auxiliar de produção Keilla Tosta, de 52 anos, foi uma dessas vítimas. Ela foi ferida por uma linha com cerol em 20 de abril deste ano, caso noticiado pela TV Anhanguera na ocasião. Ela caminhava pela calçada do Setor Morada do Sol, na região Noroeste, quando a linha passou por trás dela, na altura dos joelhos, e atingiu a parte posterior das pernas. Na perna esquerda, houve rompimento de dois ligamentos, além de cortes em vasos, veias e músculos. A perna direita foi a mais afetada, com rompimento de três ligamentos, além de lesões em veias, vasos e músculos. “A linha só parou no osso”, lembra.