Mais de 5,6 mil câmeras em Goiás já contam com uma Inteligência Artificial (IA) utilizada no combate ao crime. O anúncio foi feito pelo Estado de Goiás na manhã desta segunda-feira (26/1). De acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-GO), em sete meses de operação o sistema auxiliou na resolução de mais de 500 casos, incluindo furtos, roubos e homicídios. No entanto, a tecnologia é vista com preocupação por defensores dos Direitos Humanos, pois, diferentemente do videomonitoramento comum, dispensa o uso de bases de dados tradicionais como placas de veículos e identificação facial para a identificação dos suspeitos.\nO programa IA contra o crime foi lançado oficialmente na manhã desta segunda, no Salão da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), como um projeto da vice-governadoria do Estado em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com o governo, trata-se de uma ferramenta baseada em inteligência artificial que tem o objetivo de apoiar a polícia na identificação e prisão de suspeitos, desenvolvida pela plataforma Paladium.