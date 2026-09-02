-VÍDEO: Parto bezerras gemeas (1.3451739)\nUm caso chamou a atenção de produtores rurais em Campos Verdes, no norte de Goiás, na última segunda-feira (31). Uma vaca chamada Diamanta deu à luz duas bezerras gêmeas. O parto aconteceu à noite, por volta das 22h ou 23h, na Fazenda Ciuva, localizada no município.\nO produtor rural Crislei Ribeiro Diniz contou ao jornal O POPULAR que percebeu que a vaca estava em trabalho de parto depois de sentir falta dela na propriedade. Quando foi procurá-la, uma das bezerras já havia nascido e a segunda estava nascendo.\nCheguei, ajudei ela a parir a outra e deixei quietinho. Depois, no outro dia cedo, fui conferir elas”, contou.\nBoi se aproxima de dona ao ser chamado pelo nome, e ela brinca: 'Arrume alguém disponível assim'\nMurilo Huff conhece vaca mais cara do mundo que comprou em leilão