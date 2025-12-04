Imunizante, que passa a integrar o Calendário Nacional de Vacinação, visa proteger recém-nascidos contra bronquiolite e pneumonia (Marco Monteiro/Comunicação Secretaria de Estado da Saúde de Goiás)\nAs gestantes de Goiás passam a contar, a partir desta quinta-feira (4), com uma nova ferramenta de proteção no pré-natal: a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável pela maior parte dos casos de bronquiolite e pneumonia em bebês de até 2 anos.\nO Estado recebeu 24.530 doses enviadas pelo Ministério da Saúde, que agora passam a integrar oficialmente o Calendário Nacional de Vacinação da Gestante. Diante disso, O POPULAR explica como, quando e quem pode tomar a vacina contra o VSR.\nQuem pode se vacinar contra o VSR?\nPodem se vacinar todas as mulheres grávidas a partir da 28ª semana. Não há restrição de idade e é preciso tomar uma dose a cada nova gravidez.