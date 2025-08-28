Em Goiás, a cobertura é de 44,24%, sendo 46,16% para idosos, 42,61% para crianças e 27,1% para gestantes. (Wildes Barbosa/O Popular)\nA vacinação contra a influenza vai voltar a ser exclusiva para os grupos prioritários em todo o país, a partir de segunda-feira (1°), informou o Ministério de Saúde (MS). O objetivo é garantir o acesso à vacinação aos mais vulneráveis que ainda não se imunizaram, segundo a Secretaria de Saúde de Goiás (SES/GO). A vacinação contra a influenza estará disponível para todas as categorias dos grupos prioritários. (Veja a lista completa na íntegra).\nDe acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, o país registra 47,43% de cobertura vacinal para influenza para os grupos prioritários. Em Goiás, a cobertura é de 44,24%, sendo 46,16% para idosos, 42,61% para crianças e 27,1% para gestantes.