A vacinação contra a gripe, o vírus Influenza, está quase 50% abaixo da meta em Goiás, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO). De acordo com a subsecretária de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, a meta é vacinar 90% do público mais vulnerável.\nQuando eu consigo vacinar 90% de um público-alvo que é mais vulnerável a formas graves de uma doença, isso significa que eu diminuo - e os estudos mostram - em mais de 70% a chance dessa pessoa ficar hospitalizada”, disse em entrevista à TV Anhanguera.\nDados do Ministério da Saúde mostram que 42,54% das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários se vacinaram contra a gripe em Goiás até o último domingo (5). Segundo o Departamento do Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, no estado há pouco mais de 1,6 milhão de pessoas dos chamados grupos prioritários, como crianças, gestantes e idosos, aptas a se imunizar.