A prefeitura de Goiânia e o estado de Goiás realizam em parceria a campanha de vacinação contra o vírus Influenza. Segundo o governo do estado, a campanha busca mobilizar os goianos, destacando que a imunização é um ato de cuidado individual e coletivo.\nAté o momento, o estado recebeu 436 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde, distribuídas para as 18 regionais de saúde e o foco inicial são os grupos prioritários, que em Goiás somam mais de 2,7 milhões de pessoas.\nA prefeitura de Aparecida de Goiânia também iniciou a campanha de vacinação, que segue até dia 30 de maio. Segundo a prefeitura, o próximo dia D de vacinação acontecerá no dia 25 de abril, das 8 às 17h.\nEm Aparecida, a meta é vacinar ao menos 90% dos públicos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Ao todo, cerca de 182 mil pessoas fazem parte do público-alvo no município.