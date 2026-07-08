A vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) foi prorrogada em Goiânia para o público de 15 a 19 anos. Agora, conforme a prefeitura, pessoas nessa faixa etária poderão se vacinar até o dia 31 de dezembro de 2026. Trata-se de uma estratégia para buscar aqueles que não foram vacinados na idade recomendada, que é de 9 a 14 anos. Ao todo, 63 locais de imunização estão disponíveis na capital (veja a lista completa ao longo do texto).\nO imunizante é gratuito e aplicado em dose única. Ele protege contra os principais tipos do vírus, alguns dos quais podem causar cânceres de colo do útero, pênis, ânus e vagina, entre outros. Em Goiânia, o resgate vacinal contra HPV é feito há mais de um ano, desde abril de 2025. Segundo a prefeitura, a busca já resultou em 865 doses aplicadas entre adolescentes e jovens de 15 a 19 anos.