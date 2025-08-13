Vacina de HPV previne contra possível câncer na idade adulta (Reprodução / Governo de Goiás)\nA vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) para jovens de 15 a 19 anos foi prorrogada até 31 de dezembro de 2025 nos 246 municípios do estado de Goiás, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). Conforme a superintendente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da SES-GO, doutora Cristina Laval, o prazo foi prorrogado devido à baixa procura da população pela vacinação.\nA expectativa era de vacinar 248 mil jovens e adolescentes até junho, prazo final, no entanto, só 4.351 doses foram aplicadas até o mês de agosto.\nVeja mais na TV Anhanguera: Campanha de vacinação contra HPV é prorrogada e ampliada para pessoas de até 9 anos\nA iniciativa da SES-GO começou em 1º de abril deste ano. Para realizar a imunização, na faixa etária dos 15 a 19 anos, é necessário procurar um posto de saúde do município com documento de identificação pessoal e a carteira de vacinação.