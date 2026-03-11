A ida aos eventos do Grande Prêmio do Brasil de MotoGP, a ser realizado de 20 a 22 de março em Goiânia, vai custar mais, pelo menos, R$ 40 diários em razão do estacionamento para quem optar por veículo próprio. A quantia é para quem for de motocicleta, com parada no próprio Autódromo Internacional Ayrton Senna.\nJá para quem for de caminhonete a vaga para estacionar será de R$ 80 por dia, enquanto que os automóveis vão pagar R$ 60 pela diária. As vagas, no entanto, serão vendidas apenas para os três dias do evento, ou seja, R$ 120, R$ 180 e R$ 240, respectivamente, com a compra sendo efetivada a partir do número do ingresso do evento. Além desse valor, os espectadores também terão de arcar com as passagens de ônibus entre os estacionamentos e o autódromo.\nO valor a ser cobrado pela viagem de ônibus será o mesmo da tarifa do sistema de transporte coletivo metropolitano de Goiânia (R$ 4,30), ou seja, pelos três dias de evento, com as seis viagens, o custo será de R$ 25,80. Não está definido, no entanto, como será a venda dos bilhetes ou mesmo como eles serão entregues para os espectadores do evento. O uso, no entanto, será com um cartão especial, que está sendo feito apenas para a MotoGP, com a ideia de que ele poderá ser um souvenir para os turistas que vierem à capital como forma de se lembrar da presença na corrida de motovelocidade. Uma reunião nesta semana deverá definir como será a venda e a distribuição dos cartões.