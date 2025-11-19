Pelo menos 190 vagas de estacionamento devem ser criadas ao longo das vias do Parque das Laranjeiras, na região leste de Goiânia, especialmente na Alameda dos Flamboyants, com a justificativa de atender os comércios locais, sobretudo bares e restaurantes. Um projeto inicial, elaborado pelos empresários e a vereadora Rose Cruvinel (UB), incluía mais de 500 vagas no bairro, sendo ao menos 330 em áreas verdes localizadas no cruzamento com a Avenida das Laranjeiras, próximos às ruas F-1 e F-2. Porém, a utilização dos espaços para esse fim foi negado pela Prefeitura, que ainda finaliza o projeto de reurbanização do local.\nSegundo o Paço Municipal, as pastas da administração receberam o projeto, “que está em fase de estudos técnicos, ou seja, não foi concluído”. O POPULAR apurou, no entanto, que é certo que haverá intervenções com criação de estacionamentos no Parque das Laranjeiras. A vereadora Rose Cruvinel, por outro lado, afirma que as obras devem começar ainda neste mês, com a utilização das calçadas, que são largas no setor, para criação de vagas de gaveta, diferentemente do que havia sido pensado inicialmente, com o tipo escama (diagonais). O projeto inicial foi resgatado por moradores do setor e se tornou alvo de críticas e até mesmo de um abaixo-assinado na internet. Há acusação de que os moradores não foram ouvidos.