As passagens do transporte interurbano do Entorno do Distrito Federal (DF) devem ter um aumento de 2,91% a partir de sábado (23), após seis meses de suspensão do reajuste aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em fevereiro. O adiamento, à época, se deu por um pedido do Ministério dos Transportes depois de uma reivindicação dos governos de Goiás e DF, que apresentaram uma proposta para a criação de um consórcio entre os entes federativos que passaria a governar e investir no sistema do Entorno. Entre os projetos, havia o subsídio da tarifa do sistema, que passaria a ter um tíquete médio de R$ 8,74, sendo que R$ 5 seriam pagos pelos usuários e o restante pelos governos.\nO período de suspensão da tarifa seria utilizado para a negociação com o governo federal, com a anuência da União para entrar no consórcio, e a formação da figura jurídica em si, já que dependeria também de aprovação nas câmaras legislativas. Porém, até agora, não houve uma resposta formal do governo federal sobre a participação ou não no consórcio, fazendo com que não fosse possível uma negociação e continuidade da formalização antes do fim do período de suspensão concedido pela ANTT. Nesta semana, os governos de Goiás e DF apresentaram novo pedido de suspensão da tarifa, por mais 90 dias, para finalizar as negociações. Até o final desta quinta-feira (21), o pedido não havia chegado à ANTT.