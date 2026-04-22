A van envolvida em um acidente que deixou oito mortos em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, não tinha licença para transportar passageiros, informou o delegado José Antônio Machado Sena em entrevista à TV Anhanguera. Segundo a Polícia Civil, o caso, inicialmente investigado como homicídio culposo no trânsito, será apurado de acordo com o laudo pericial.\nJá temos a informação que a van não tinha autorização para realizar transporte de passageiros. Os dois motoristas, infelizmente, vieram a óbito, então não há como se responsabilizar por este fato”, disse o delegado.\nO acidente aconteceu na manhã da última terça-feira (21), no km 60 da rodovia. À emissora, o delegado à frente do caso contou que um inquérito policial foi instaurado para apurar eventuais responsáveis pelo acidente.\nNós temos muita clareza que houve, pelo menos, negligência e imprudência e/ou imperícia por parte de pessoas que vão ser apuradas no transcorrer da investigação”, apontou o investigador.