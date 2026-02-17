-ACIDENTE BR-020 (1.3375257)\nA van envolvida no acidente que deixou cinco mortos e 11 feridos na BR-020, próximo a Formosa, no Entorno do Distrito Federal, não tinha autorização para realizar transporte interestadual de passageiros, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Segundo informações da TV Anhanguera, o veículo saiu de Santa Rita de Cássia, na Bahia, com destino ao Distrito Federal.\nEm nota enviada ao POPULAR nesta terça-feira (17), a ANTT informou que o veículo está com status inativo e não possui habilitação para operar o serviço. A agência informou ainda que vai abrir um processo de apuração (veja a nota completa ao fim da matéria).\nCinco pessoas morrem em acidente entre van e caminhão na BR-020\nAcidente com ônibus de trabalhadores rurais deixa seis mortos na BR-153\nMotorista morre e carro é esmagado após caminhão tombar sobre ele, em Santa Helena de Goiás