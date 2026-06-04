A van escolar envolvida no trágico acidente ocorrido na GO-518, na segunda-feira (1º), pertence ao município de Sanclerlândia, onde fica o Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, em que estudavam as cinco crianças mortas com a colisão. A prefeitura do município, no entanto, afirmou que o veículo estava cedido à escola, que tinha a responsabilidade por sua utilização, manutenção e operação.\nO veículo, que teve a parte dianteira direita totalmente destruída pela batida, está no Batalhão da Polícia Militar, em Sanclerlândia, e tem emplacamento oficial do Estado. Segundo apuração da TV Anhanguera, a van teria sido adquirida por meio do Fundo Estadual de Saúde.\nAo POPULAR, a prefeitura de Sanclerlândia disse, em nota, que o veículo foi cedido ao colégio militar por meio da Associação de Pais, Mestres e Funcionários da instituição de ensino. O contrato de cessão foi firmado em janeiro de 2024 e vence no dia 31 de dezembro de 2026. Segundo a administração municipal, a responsabilidade pela utilização, guarda, conservação, manutenção, contratação de seguros e disponibilização de motorista habilitado para a condução do veículo é integralmente da entidade cessionária, ou seja, da escola.