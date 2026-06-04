Apuração do O POPULAR mostra que veículo escolar não possuía autorização para transporte intermunicipal (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nA van escolar envolvida no trágico acidente ocorrido na GO-518, que matou cinco estudantes, não possuía autorização para transporte escolar intermunicipal, segundo a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização (AGR). A informação foi apurada pela repórter Elisama Ximenes, do O POPULAR.\nEm nota, a AGR informou que o transporte escolar intermunicipal exige cadastro na agência, mas o veículo envolvido no acidente não possuía esse registro e por isso, não estava autorizado a prestar esse serviço.\nNo tocante ao transporte escolar, também não há registro da van envolvida no acidente no sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). Segundo o órgão, ele tem a responsabilidade da vistoria veicular do transporte escolar público, que é fornecido pelas prefeituras de forma gratuita.