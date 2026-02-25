-POP_AcidenteBR020_250226 (1.3378485)\nA van que se envolveu em um acidente na BR-020, em Formosa, no entorno do Distrito Federal (DF), levava estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) e da Faculdade Iesgo para um evento acadêmico, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu no começo da noite dessa terça-feira (24).\nDe acordo com a PRF, a van tinha um total de dez ocupantes, todos adultos. Nove tiveram escoriações pelo corpo e foram encaminhados ao hospital. Como os nomes não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde deles até a última atualização desta reportagem. Um passageiro da van e o motorista do caminhão recusaram transporte para o hospital.\nAcidente entre van e caminhão deixa 9 feridos na BR-020, em Formosa\nAvião cai pouco depois de decolar e pega fogo, em Formosa