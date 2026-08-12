Dos 71 postes decorativos no estilo art déco que compunham o visual clássico do canteiro central da Avenida Goiás, no Setor Central, de Goiânia, ao menos 47 foram arrancados nos últimos tempos. Os danos na iluminação no local são consequência direta dos furtos e do vandalismo que ocorrem com frequência cada vez maior na região, como afirma o diretor de serviços públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), Cleverson Emerick Neto.\nPor causa da recorrência dos danos e também a dificuldade em adquirir novas unidades no mesmo estilo decorativo, o projeto da Seinfra é trocar todas as luminárias clássicas da Avenida Goiás por postes padrão, compostos por luzes de LED. De acordo com Neto, essas versões são mais simples e não tem o peso histórico das atuais, mas também não são tão visadas para furto pelos criminosos e, além disso, a manutenção é mais fácil de ser realizada. O projeto de substituição ainda está na etapa de estudos, mas a Seinfra se prepara para protocolar um plano da mudança destinado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) – a região tem vários prédios e monumentos tombados.