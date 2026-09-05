(Divulgação)\nA unidade do Vapt Vupt do Araguaia Shopping, na região central de Goiânia, ampliou de 13 para 25 o número de postos de coleta biométrica. O reforço busca atender à alta procura pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e agilizar a captura de fotos, assinaturas e impressões digitais dos cidadãos.\nCom as novas estações, a capacidade do posto praticamente dobrou, alcançando a marca média de 300 emissões diárias do novo documento. Para ter acesso ao serviço, no entanto, o usuário precisa agendar previamente dia e horário pelo Portal Expresso.\nA plataforma digital do Governo de Goiás centraliza diversos serviços públicos estaduais, incluindo o agendamento nas unidades do Vapt Vupt em todo o estado.\nA unidade recebia cerca de 150 pessoas por dia para solicitar documentos de identificação civil. A crescente corrida pela emissão da CIN foi determinante para a ampliação do espaço.