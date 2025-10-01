-Vídeo - Morador mostrando peixes mortos na orla do lago (1.3319126)\nVários peixes e quatro capivaras mortas foram encontradas às margens da lagoa João Albino, em Itapaci, na região central do estado. No vídeo divulgado por moradores, mostra vários peixes mortos na orla do lago (veja vídeo acima).\nEm nota, a Prefeitura de Itapaci justificou que os peixes foram mortos devido à falta de oxigênio na água por conta do calor e da seca. Já em relação às capivaras mortas, a prefeitura informou que duas foram encaminhadas para investigação no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Goiânia. As outras foram mortas por caça predatória (confira nota na íntegra ao final do texto).\nO POPULAR entrou em contato com o Ibama nesta quarta-feira (1°) por volta das 13h, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.