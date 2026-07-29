Após o incêndio de uma carreta no quilômetro 562 da BR-153, no sentido Goiânia -Morrinhos, na tarde desta segunda-feira (27), uma grande mancha rosa, acompanhada de muita espuma, se formou no Córrego Pernambuco, próximo à rodovia e afluente do Rio Dourados, manancial que abastece a população do município de Professor Jamil. De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Victor Rustiguel, em razão do aclive da rodovia, foi possível observar, já no dia do ocorrido, que o produto escorreu pela pista em direção à vegetação, às margens da via. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), o veículo transportava produtos químicos perigosos, entre eles fenol, ácido sulfônico e ácido fosfórico.\nConforme apurado pelo POPULAR, até o início da noite desta terça-feira (28), a carcaça do caminhão ainda estava pegando fogo na via e o material químico queimava na canaleta da via, formava um material viscoso verde. Em entrevista exclusiva, o titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), delegado Luziano de Carvalho, afirmou que o órgão está apurando o caso, mas que até o momento, devido aos indícios, a tendência é de que o incêndio venha a ser enquadrado como crime ambiental.