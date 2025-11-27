O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ingressou com uma ação civil pública pedindo a anulação do contrato de R$ 3,1 milhões, firmado pela administração municipal para a locação de dez veículos destinados ao gabinete do prefeito Sandro Mabel (UB), incluindo inicialmente um carro blindado. Mabel já tinha informado a retirada do blindado do contrato, só que, segundo o Ministério Público, a mudança nunca foi formalizada em contrato ou aditivo. Por isso, considera que a irregularidade permaneceu.\nPara o órgão, a contratação representa desvio de finalidade, afronta aos princípios da administração pública e viola o cenário de calamidade financeira declarado pelo próprio município. Em resposta enviada ao POPULAR, o promotor de Justiça Flávio Cardoso Pereira, responsável pela ação em curso, afirmou que os principais elementos que caracterizam desvio de finalidade são a existência de frota própria da Prefeitura, a ausência de justificativa técnica para o aluguel dos veículos e o uso de recursos em benefício pessoal do prefeito e de seus auxiliares.