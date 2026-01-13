-VÍDEO: Sons da sirene (1.3360453)\nVocê sabe diferenciar os sons emitidos pela sirene de uma ambulância? Mais do que um simples alerta sonoro, cada tipo de sirene tem uma função específica no trânsito e pode ser decisiva para salvar vidas. Um vídeo publicado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, e que viralizou nas redes sociais, traz agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) explicando o significado de cada sinal utilizado durante os atendimentos.\nDe acordo com os profissionais, os sons da sirene ajudam motoristas e pedestres a identificar a aproximação da ambulância e entender a situação em que o veículo se encontra. Entre os principais sinais estão o IAU, o IELP e o Hylum, também conhecido como “papim” (assista acima).\nO IAU é um som longo e oscilante, utilizado principalmente quando a ambulância trafega em alta velocidade e em vias mais abertas. Ele serve para avisar, com antecedência, que o veículo de emergência está se aproximando. Já o IELP tem um som mais curto e é usado em situações de trânsito parado ou intenso, ajudando os motoristas a localizar exatamente de onde vem a ambulância.