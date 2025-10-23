Tomar bastante líquido é fundamental (Wesley Costa/O Popular)\nO goianiense que planeja aproveitar o feriadão prolongado do aniversário de Goiânia pode se preparar para dias de sol forte e calor. A previsão do tempo indica que as comemorações dos 92 anos da capital devem ser embaladas por temperaturas altas e tempo seco, informou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nDe acordo com o Cimehgo, o calor se estende pelo fim de semana, com o sol predominando e pouca nebulosidade. Ao POPULAR, o gerente do Cimehgo, André Amorim, disse que a combinação de calor e umidade permanece. O meteorologista destacou que a sexta-feira (24), dia do feriado, será marcada por céu ensolarado e sem previsão de chuva.\nNo dia 24 de outubro, temos a previsão de tempo estável tanto para o estado de Goiás quanto para Goiânia. Já especificamente em Goiânia, teremos o tempo estável, devido a um pequeno bloqueio atmosférico que está segurando essas temperaturas e o tempo mais estável", explicou André Amorim.