Trecho em obras na GO-060, no sentido Trindade a Goiânia (Cristiano Oliveira/Goinfra)\nOs motoristas que utilizam a GO-060 entre Goiânia e Trindade devem ficar atentos às interdições programadas para até final deste mês. As obras de recuperação no asfalto começaram no período de feriado prolongado da Semana Santa, entre quinta-feira (2) e domingo (5), com bloqueio parcial do quilômetro 14 ao 9, no sentido Trindade–capital. O desvio do tráfego está sendo feito para a pista contrária (veja o mapa no decorrer do texto).\nO cronograma divulgado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) prevê intervenções em diferentes pontos da via. Segundo o órgão, os trabalhos ocorrem do km 14,40 ao km 9,72, até 11 de abril. Os serviços avançam do km 11,66 ao km 6,16, entre 5 e 15 de abril. Na sequência, as obras atingem o trecho entre os quilômetros 9,72 e 5,32, no período de 9 a 18 de abril.