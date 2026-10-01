Promessas de cortar parcelas pela metade, ordens para parar de pagar as contas em dia e cobranças sem fim de taxas inventadas. Segundo a Justiça, essas foram as principais armadilhas usadas pelo advogado Michel de Lacerda Bento para enganar mais de 20 clientes em Catalão, no sudeste goiano. Condenado a 22 anos de prisão em regime fechado, ele usou a própria profissão para aplicar golpes que terminaram em ordens de despejo e no desespero de famílias que sonhavam com a casa própria.\nA defesa de Michel de Lacerda informou ao POPULAR que vai recorrer da condenação por entender que existem ilegalidades na sentença. A defesa destacou, no entanto, que não vai recorrer das indenizações às vítimas e que colocou um imóvel de valor superior ao total dos danos como garantia na Justiça para ressarcir todos os clientes (leia a íntegra ao final do texto).