Alvos da Operação Cifra Vermelha, suspeitos utilizavam empresas de fachada e depósitos fracionados para lavar milhões para o Comando Vermelho (Reprodução/TV Anhanguera)\nO casal goiano, Jeiziel de Oliveira Rosa e Ana Paula da Silva Barreto, suspeitos de movimentar dinheiro do Comando Vermelho tinham contas bancárias abertas em nome dos próprios filhos adolescentes, de 12 e 14 anos de idade, para movimentar e ocultar quantias depositadas por traficantes ligados à facção criminosa em Goiás, segundo o Ministério Público de Goiás.\nO caso corre em segredo de Justiça, por isso O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do casal investigado pelo MP.\nO casal que foi um dos alvos da Operação Cifra Vermelha, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na última terça-feira (18), está foragido, segundo o MP.