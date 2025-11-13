-VÍDEO: Como é travessia da ponte (1.3336677)\nSobre o Rio Paranaíba, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, está a Ponte Quincas Mariano, uma das estruturas mais extensas do Centro-Oeste brasileiro, com 1.153 metros de comprimento. A ponte faz a ligação entre as rodovias GO-139 e MG-413, conectando os municípios de Corumbaíba (GO) e Araguari (MG).\nNo vídeo acima, o repórter Fábio Castro, da TV Anhnaguera, mostra como é atravessar a estrutura, que foi construída em 1975 e segue sendo uma das ligações rodoviárias mais importantes da região, fazendo conexão entre a MG-413 (MG) e a GO-139 (GO), próximo a Corumbaíba.\nRecuperação da ponte\nEm outubro deste ano, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) firmaram um Termo de Cooperação Técnica, na última quarta-feira (12), para reforçar a integração viária entre os estados. A primeira ação prevista é justamente a recuperação e reabilitação da ponte Quincas Mariano, que receberá investimento estimado em R$ 27,3 milhões.